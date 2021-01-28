Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden aldığı doğrulandı
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden aldığı doğrulandı

28.01.2021 22:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:13

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, uzun süredir görevinin başında bulunmadığına ilişkin iddiaların ardından Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un görevden alındığını doğruladı. Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen Sadıkov'un, Moskova'da açık kalp ameliyatı olduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un görevinin başında olmadığını teyit etti. Sadıkov'un "ciddi sağlık sorunları olduğu" ve "Moskova'da açık kalp ameliyatı geçirdiği" bildirildi.

BAKÜ'DEKİ TÖRENE DE KATILMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile Azerbaycan'ın zaferi ile son bulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un görevden alındığı ve Bakü'deki son törene katılmadığı iddia edildi.

GÖREVDEN AYRILDIĞI DOĞRULANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sadıkov'un görevinden ayrıldığı doğrulandı. Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen Sadıkov'un, Moskova'da açık kalp ameliyatı olduğu belirtildi.

Necmeddin Sadıkov'un ismi daha önce Bakanlığın sitesinden kaldırılmıştı.

Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı'nın görevden aldığı doğrulandı

BİLGİ SIZDIRMA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz ayda ortaya atılan iddialarda Sadıkov için Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı ifade edilmişti.

NECMEDDİN SADIKOV KİMDİR?

Sadıkov, 27 yıldır beri Azerbaycan Genelkurmay Başkanlığı görevindeydi.

1979 yılında Bakü Kombine Komutanlığı Yüksek Okulundan mezun oldu ve "Altın madalya" kazandı. 1988 yılında Moskova'daki Frunze Askeri Akademisi'nden mezun oldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği Mareşali B.M. Şaposhnikov'un adını taşıyan Yüksek Subaylar Kursları "Vystrel" ("Shot")'ı tamamladı. 1979-1992 yılları arasında kadar Sovyet Ordusu'nda takım komutanı, bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan yardımcısı olarak görev yaptı.

2 Kasım 1993 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Savunma Birinci Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden aldığı doğrulandı
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