Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek

Azerbaycan, Ermenistan'ı bozguna uğratarak Karabağ savaşını kazanmasında etkin rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'larını perşembe günü gerçekleşecek zafer kutlamalarında sergileyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak edecek.

Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek zafer kutlamaları için hazırlık sürüyor. Ermenistan ile 6 haftalık çatışmaların ardından zafer elde eden Azerbaycan'da büyük bir heyecan yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere bugün Azerbaycan'a gidecek.

GÖRÜŞMEDE İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.

TÜRK SİHA'LARI KUTLAMALARDA SERGİLENECEK

Bakü'de sokaklar kutlamalara hazırlanırken zafer gününde sergilenecek askeri teçhizat da gözden geçiriliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan kutlamalarında sergilenmek üzere tırlara yüklendi.

Bakü'ye giden Türk komandosu da zafer yürüyüşü öncesinde prova yapmıştı.

KARABAĞ SAVAŞININ ARDINDAN TÜRK İHA'LARINA TALEP ARTACAK

Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.

SİHA'LAR SAYESİNDE 1 MİLYAR DOLARLIK ERMENİ MÜHİMMATI İMHA EDİLMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söylemişti. Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını vermiş ve kesin bir sayı belirtmemişti.