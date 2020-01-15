Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Gazeteci Şıktaş'a onur madalyası

15.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:45

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeşil Iğdır ile 15 Temmuz Gazeteleri imtiyaz sahibi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Iğdır İl Temsilcisi Cabbar Şıktaş'ı onur madalyasıyla ödüllendirdi. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende konuşan gazeteci Şıktaş, "Biz her zaman Azeri gardaşlarımızın yanında olduk bundan böyle olmayada devam edeceğiz. Bana layık görülen bu şerefli madalyayı büyük bir gururla taşıyacağım" dedi.



Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunda Azerbaycan Cumhuriyetinin Diplomatik Hizmet Kurumlarının Yaranmasının 100'üncü yılı münasebetiyle onur madalyası takdim töreni düzenlendi. Törende Kars Valisi Türker Öksüz'e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Iğdır- Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar'a ve Yeşil Iğdır ile 15 Temmuz gazeteleri sahibi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Iğdır İl Temsilcisi Cabbar Şıktaş'a madalyaları Azerbaycan Başkonsolosu Nuri Guliyev tarafından takdim edildi.



Kısa bir video gösterimi ile başlayan törenin açılış konuşması Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev tarafından yapıldı. Törene katılanlara Azerbaycan'ın kuruluş sürecini anlatan Guliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin giderek güçlendiğini de ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluğa katkı sunan isimlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası ile ödüllendirilmesini istediğini kaydeden Başkonsolos Guliyev, bu madalyalardan birisinin de protokolün dışında Iğdır'da görev yapan gazeteci Cabbar Şıktaş'a verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.



Madalya teslim töreninde bir konuşma yapan Şıktaş, "İlk olarak 1991 yılında Nahçivan'a gitmiş, umumilider Haydar Aliyev ile görüşmüş, Nahcivan ile Azerbaycan'ın içinde bulunduğu zor şartları dünya kamuoyuna duyurdum. 1991 yılında kaçak yollarla Nahçivan'a giden tek Türk'üm. Sederek savaşında bulunmuş, Nahçivan'ın en zor günlerinde yanlarında olmuştum. Demek ki yaptığımız hizmetler Azerbaycan'ın kadim devlet yapısı ile kayıt altında alınmış ve bu şerefli madalya ile bizleri onurlandırmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, Dışişleri Bakanı Sayın Elmar Memmedyarov'a ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu Sayın Nuri Guliyev'e teşekkürlerimi sunuyorum. Biz her zaman Azeri gardaşlarımızın yanında olduk bundan böyle olmayada devam edeceğiz. Bana layık görülen bu şerefli madalyayı büyük bir gururla taşıyacağım" diye konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA