İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Kritik görüşmede Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BMGK kararları temelinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Aliyev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Guterres'e Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

"SAVUNMA AMACIYLA KARŞI SALDIRIYA GEÇTİK"

Aliyev, saldırılarda asker ve sivil can kayıpları yaşadıklarını bildirerek, Azerbaycan'ın savunma amacıyla karşı saldırıya geçtiğini kaydetti.

Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi:

"DAĞLIK KARABAĞ SORUNU İLGİLİ BMGK KARARLARI TEMELİNDE ÇÖZÜLMELİ"

"Dağlık Karabağ sorunu, yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov