Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da yenilgiye uğrayan Ermenistan'da vekiller birbirine girdi
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Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da yenilgiye uğrayan Ermenistan'da vekiller birbirine girdi

27.11.2020 07:30 | Son Güncelleme: 27.11.2020 07:33
Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da yenilgiye uğrayan Ermenistan'da vekiller birbirine girdi

Azerbaycan ordusunun tarihi Dağlık Karabağ zaferi Ermenistan Meclisi'nde tartışmaya neden oldu. Milletvekili Amazasp Danielyan kaybedilen savaş hakkında bir konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verince tartışma büyüdü.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmaya göre; 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken, tarihi zaferin yankıları hala sürüyor.

ERMENİSTAN MECLİSİ KARIŞTI

Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.

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