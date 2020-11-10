Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar
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Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

10.11.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:54

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetinin kabul edip Dağlık Karabağ'dan çekilmesinden Ermeniler sokaklara döküldü. Başbakan Paşinyan, hükümet binasını basıp Meclis Başkanı'nı linç eden protestocuların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Paşinyan sokaklara dökülen protestocuları tehdit etti: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyeti kabul eden anlaşmayı imzalamasının ardından protesto gösterilerine başladı. Sokağa dökülen vatandaşlar hükümet binasını bastı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALACAKLAR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise sokaklara dökülen kişileri tehdit ederek protestocuların ağır bir şekilde cezalandırılacağını söyledi.

KİŞİSEL EŞYALARININ ÇALINDIĞINI SÖYLEDİ

Ülkede dün geceden beri kaos hakimken; Paşinyan yaşanan eylemler sırasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar
Haber Yorumları (2)
MMM: allah dertlerini arttirsin
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KENAN: ilham Aliyev ve Azerbaycan ordusu senin aklini aldi bunun yaninda ofisinden alinan üc bes parcanin ne önemi varki.
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