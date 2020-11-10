Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetinin kabul edip Dağlık Karabağ'dan çekilmesinden Ermeniler sokaklara döküldü. Başbakan Paşinyan, hükümet binasını basıp Meclis Başkanı'nı linç eden protestocuların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.