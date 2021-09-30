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Azer filminin festival yolculuğu devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Azer filminin festival yolculuğu devam ediyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Çipe'nin 'Azer' filmi, Hindistan'ın Bengalore şehrinde düzenlenecek olan Noble Film Festivali'nde gösterilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Çipe'nin 'Azer' filmi, Hindistan'ın Bengalore şehrinde düzenlenecek olan Noble Film Festivali'nde gösterilecek.

'Azer' bir miras hikayesinin ana odağında üç farklı hikayeyi ele alan orta metraj bir film. Filmde semboller, isimler, eylemler ve diyaloglarla katmanlar oluşturduğunu ifade eden yönetmen Kemal Çipe, toplumsal hayatta yaşanan olayların gerisindeki psikolojik faktörleri sorguluyor.

Kadrosunda Erhan Yazıcıoğlu, Murat Prosciler, Halil Kumova, Bahar Hacıbektaşoğlu, Ali Yaylı, Barbaros Ergün gibi önemli isimlerin yer aldığı 'Azer' filminin görüntü yönetmenliği Erkan Bayfidan, ses dizaynı Mustafa Yazıcıoğlu, müzikleri Atakan Ilgazdağ tarafından yapıldı. Filmin galası Fitaş Sineması'nda gerçekleştirildi. Prömiyeri Antakya Film Festivali'nde yapılan film, Uluslararası Meihodo Görsel Medya Festivali ve Asya Sinematografi Ödülleri'ndeki başarısının ardından, Lift Off Global Network'un 2021 seçkisinde yer aldı. Hindistan'ın Bengalore şehrinde düzenlenecek olan Noble Film Festivali'nde gösterilecek olan film, festival yolculuğuna devam ediyor.

YURT DIŞI YOLCULUĞU DAHA YENİ BAŞLADI

Uluslararası festivallerde yolculuğuna devam eden 'Azer' filminin başarısının ardından yönetmen Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çipe yeni projeler üzerinde çalışmalarına devam ettiğini aktararak şöyle konuştu:

"Film süresi itibari ile yurt içinde maalesef festivallere dahil olamadı. Yurt içi festivallerin hemen hemen hepsi orta metraj filmlere yer vermiyor. Yurt dışı yolculuğu daha yeni başladı. Bu bağlamda kısa süre içinde güzel dönüşler oldu. Ödül konusu farklı bir durum. Birincil aşamada filmin seyircileri ile buluşması önemli diye düşünüyorum sonrasında festivallerden ödül de alırsak buna hayır demeyiz. Ödüller motive edici olsalar da kısa filmler ödül düşünülerek çekilen filmler değildir, olmamalıdırlar. Ruhuna aykırı diye düşünüyorum. Yeni proje olmadan olur mu? Sinemayı seven ve film yapan birisi her zaman yeni fikirleri ile yeni projelerin içindedir. Tabii hayata geçirmek bazen mümkün olabilir bazen olmaz. Yeni projeler için çalışmalarım devam ediyor."


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