Azar kapandı mı? Azar neden açılmıyor, sorun mu var?

AZAR UYGULAMASINA TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELİ

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararıyla, gençler arasında oldukça popüler olan görüntülü sohbet uygulaması Azar ile birlikte azarlive.com adresine erişim durduruldu. Kararın gerekçesi kamuoyuna açıklanmazken, kullanıcılar sosyal medyada engelleme kararına tepki gösterdi.

MAHKEME KARARIYLA PLATFORM KAPATILDI

Güney Kore merkezli Hyperconnect tarafından geliştirilen ve 230'dan fazla ülkede kullanılan Azar, Türkiye'de de gençler arasında en çok tercih edilen sohbet uygulamalarından biriydi. Ancak alınan mahkeme kararı doğrultusunda, artık ne mobil uygulama ne de internet sitesi üzerinden erişim mümkün.

KULLANICILARDAN YOĞUN TEPKİ

Google Play ve App Store'dan indirilebilen uygulama Türkiye'de açılmıyor. Erişim engelinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Şirketten ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

AZAR NASIL KULLANILIR?

Azar'ın temel kullanımı oldukça basittir ve birkaç adımda gerçekleşir:

1. Uygulama İndirme: Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonunuza uygulamayı indirmeniz gerekir.

2. Hesap Açma : E-posta adresiniz veya sosyal medya hesaplarınızla profil oluşturabilirsiniz.

3. Görüntülü Sohbet: Profilinizi tamamladıktan sonra ekranı kaydırarak rastgele yeni kişilerle görüntülü sohbet başlatabilirsiniz.

4. İletişim Kurma: Eşleştiğiniz kişilerle sohbet edebilir, istemediğinizde sohbeti sonlandırarak yenisine geçebilirsiniz.

5. Ekstra Özellikler: Sanal hediyeler, filtreler, efektler ve arkadaş listesi gibi özelliklerle sohbeti daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI VE RİSKLERİ

Azar'ın sunduğu rastgele eşleşme mantığı, kullanıcıların farklı insanlarla kolayca tanışmasına olanak sağlarken, aynı zamanda güvenlik ve mahremiyet konusunda bazı endişeleri de beraberinde getirmektedir.