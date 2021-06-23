Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı
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Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de yaşayan bir çift, eve gitmeden ünlü fast- food zincirine uğrayarak, hamburger satın aldı. Sevgililer, hamburgeri açtıklarında paketin içinden sümüklü böcek çıkması nedeniyle büyük şaşkınlığa uğradı. İkili, sümüklü böceği ilk başta turşu sandıklarını ve az kalsın yiyeceklerini söyledi.

İngiltere'de dünyaca ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden çıkan sümüklü böcek, skandala neden oldu. Animee Welch isimli kadın ve erkek arkadaşı Josh Bakin, tüm gün gezdikten sonra yorgun olmaları nedeniyle, dünyaca ünlü bir fast food zincirinden hamburger satın aldı.

Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Eve gittiklerinde aç olmaları nedeniyle hızlıca paketi açan çift, hamburgerin içinde dikkat çeken bir madde ile karşılaştı. Hemen hamburgerin içindeki incelemeye başlayan Welch ile Bakin, bunun bir sümüklü böcek olduğunu anladı. Sevgililer, sümüklü böceği turşuya benzettiklerini ve az kalsın yemek üzere olduklarını söyledi.

Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı

PARA İADESİ SÖZÜ VERDİLER

Hamburgerlerinden sümüklü böcek çıkmasının ardından durumu sosyal medya hesaplarında paylaşan ikiliye kısa sürede çok sayıda destek geldi. Olayın duyulmasının ardından sevgililerden Animee Welch ile iletişime geçen fast- food zinciri yetkilileri, skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve para iadesi yapılacağı sözünü verdiler.

Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı

İÇİNDE SAKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Animee Welch, firmanın kendilerine para iadesi sözü verdiğini ancak şu ana kadar paralarını alamamaları nedeniyle, sümüklü böceği hamburgerin içinde tutmaya devam ettiklerini anlattı. Çift, paranın ödenmemesi durumunda, ellerindeki hamburgeri kanıt olarak göstermeyi planlıyor.

Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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