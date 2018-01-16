Ayyıldız Cami'si İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan Ayyıldız Cami'si için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan ay-yıldız temalı caminin inşaatı, Sivas Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteği ile yükseliyor.

8 bin 400 kişinin aynı anda ibadet edebileceği ve cenaze namazlarıyla cenaze hizmetlerinin de yürütüleceği cami, gelecek nesillere kalıcı bir miras olacak.

Projeyle şehir merkezinde cenaze namazları sırasında oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Ay-Yıldız Camii'ne Bir Tuğla da Sen Koy" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverlerin, Vakıfbank da açılan hesaba yardımda bulanabilecekleri ifade edildi.