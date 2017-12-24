Ayvalıklı Gaziler Kahvaltıda Buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik ve dayanışma kahvaltısına ilgi yoğun oldu.



Ayvalık Belediyesi'ne ait Sarızeybek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun'un yanı sıra gaziler ve vatandaşlardan oluşan 350 kişilik bir topluluk katıldı.



Kahvaltıda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği Başkanı Hüseyin Koksal başkanlığında, Metin Arınç, Mehmet Evren Mehmet Kıranoğlu, Haluk Sapancı, Candan Derman'dan oluşan yönetim kuruluna teşekkür etti. Düzenledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısına beklediklerinin üzerinde yoğun bir katılım olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köksal, söz konusu kahvaltıyı gelenekselleştirip, benzeri organizasyonları arttırmayı planladıklarını söyledi.



Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve Belediye Başkanı Rahmi Gençer de yaptıkları konuşmalarda Türk Milleti olarak hepimizin günümüzde Anadolu topraklarında özgürce yaşamalarının yegane sebebi olan gazilere sevgi ve şükranlarını sunmayı ihmal etmediler.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği'ne ciddi yardım ve desteklerde bulunan Sebahat Tokgöz'ün de doğum gününün kutlandığı kahvaltıda Sebahat Tokgöz'ün yanı sıra temsilciliğe maddi manevi destek veren ilçede yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına Hızır gibi yetişmesi nedeniyle 'Fatma Anne' olarak nitelendirilen Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı Candan Derman, Yener Koşvar ve Haluk Akdoğan'a teşekkür plaketi verildi.



Kahvaltı, gazilerin seslendirdikleri şiirler ve anılarını anlamlı sözlerle anlattıkları konuşmalarla renklendi. - BALIKESİR