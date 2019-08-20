Ayvalık'ta trafik kazası; 5 yaralı

20.08.2019 19:23

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolundaseyir halindeki Nazmi Konakoğlu'nun kullandığı 10 YP 999 plakalı otomobil ile o sırada kaçvaşktan Kazan Sitesi'ne giriş yapmak isteyen Yasemin Özdemir idaresindeki 34 BEY 051 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri Nazmi Konakoğlu ve Yasemin Özdemir'in yanı sıra Görkem Karataş, Murat Kaya ve Güler Durmuş isimli yolcular da yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler Durmuş'un belinin kırılması sebebiyle yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, diğer 4 yaralının ise yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA