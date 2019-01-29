Ayvalık'ta Rahmi Gençer Yeniden Aday

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Rahmi Gençer, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, CHP Genel Merkezi tarafından oy birliği ile aday gösterilmesinin ardından CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Miting havasında geçen teşekkür ziyaretine CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, ilçe yönetimi, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Rahmi Gençer, eşi Yasemin Gençer ile parti binasında meşalelerle karşılandı. Başkan Gençer, partililerle tek tek tokalaştı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, diğer Belediye Başkan aday adaylarına teşekkür eden Gençer, "Bu günlerde ayrışma değil birleşme lisanını kullanmamız lazım. Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte, ne yöne gittiği belli olmayan bu belirsizlikte hep beraber Atatürk, Cumhuriyet sevdalıları, çağdaşlar, demokrasiye, insan hakkına, emekçinin hakkına inanlar olarak el ele tutuşmak zorundayız. Bugünden itibaren artık CHP ve İYİ Parti aynı yolda. Türkiye'yi tekrardan kurucu değerlerin yoluna sokmak için beraber olacak. Bu yeter mi, yetmez. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerimize de sesleneceğiz. Çünkü biliyorum ki onların da gönlünde Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi vardır" dedi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA