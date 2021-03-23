Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali 'Shirley' oyunuyla başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali 'Shirley' oyunuyla başladı

23.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:52
Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali 'Shirley' oyunuyla başladı

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali, sanatçı Sumru Yavrucuk'un sahnelediği 'Shirley' oyunuyla başladı.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali, sanatçı Sumru Yavrucuk'un sahnelediği 'Shirley' oyunuyla başladı.

Ayvalık'ta Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un yer aldığı sergilediği 'Shirley', büyük beğeni topladı.

Tüm biletlerin satılarak günler öncesinden tükendiği oyunu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de eşi Canan ve kızı Nazan Ergin ile birlikte izledi.

Oyundan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Sumru Yavrucuk, kadınların konu edinildiği bir festivalin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Tiyatronun dijital ortamlarda yapıldığı zaman seyirciyi de oyuncuları da pek tatmin etmediğini anlatan Yavrucuk, şöyle konuştu:

"Sahnede yıldız bir tiyatro oyuncusu olsa dahi seyirci nefesiyle, sesiyle, reaksiyonuyla orada vardır. Yani virgülü oyuncu atar, noktayı seyirci koyar. Bu durum benim için son derece özel bir durum olduğu için ben de festivale koşa koşa geldim çünkü biz oyuncular seyircilerimizi çok özledik. Ben geçen sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynamıştım. Ondan başka 3-4 kez de canlı oyun oynama şansım olabilmişti. Bu yüzden de bu festival benim için son derece heyecan verici."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali 'Shirley' oyunuyla başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 22:55:08. #1.16#
title