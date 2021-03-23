Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali 'Shirley' oyunuyla başladı

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali, sanatçı Sumru Yavrucuk'un sahnelediği 'Shirley' oyunuyla başladı.

Ayvalık'ta Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un yer aldığı sergilediği 'Shirley', büyük beğeni topladı.

Tüm biletlerin satılarak günler öncesinden tükendiği oyunu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de eşi Canan ve kızı Nazan Ergin ile birlikte izledi.

Oyundan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Sumru Yavrucuk, kadınların konu edinildiği bir festivalin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Tiyatronun dijital ortamlarda yapıldığı zaman seyirciyi de oyuncuları da pek tatmin etmediğini anlatan Yavrucuk, şöyle konuştu:

"Sahnede yıldız bir tiyatro oyuncusu olsa dahi seyirci nefesiyle, sesiyle, reaksiyonuyla orada vardır. Yani virgülü oyuncu atar, noktayı seyirci koyar. Bu durum benim için son derece özel bir durum olduğu için ben de festivale koşa koşa geldim çünkü biz oyuncular seyircilerimizi çok özledik. Ben geçen sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynamıştım. Ondan başka 3-4 kez de canlı oyun oynama şansım olabilmişti. Bu yüzden de bu festival benim için son derece heyecan verici."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın