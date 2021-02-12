Ayvalık'ta hortum ve şiddetli yağışın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hortum, dolu ve şiddetli yağışın oluşturduğu tahribat gün aydınlanınca daha net ortaya çıktı.

Ayvalık'ın Sarımsaklı mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Hortumun zarar verdiği bölgede enerji nakil hatları da zarar görünce elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bölgeye yeniden enerji verilebildi.

Çamlık koyunda kıyıya bağlı 15 tekne alabora oldu. Aynı bölgede bulunan Paşalimanı mevkisinde de hortum yaklaşık 30 ağacı devirdi.

Ölen veya yaralananın olmadığı şiddetli yağış, dolu ve hortum sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yola uçan çatı parçalarını kaldırmak için çalışmalara başladı.

AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.

Gün aydınlandığında hortum ve şiddetli rüzgarın bıraktığı hasarı yerinde inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşanan afet nedeniyle tüm ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sabah durumu daha net gözlemleyebildiklerini belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Şiddetli yağış ve fırtına sırasında meydana gelen hortum nedeniyle Sarımsaklı mevkisinde bazı binaların çatılarının, cadde ve sokaklarda bulunan otomobil ve iş yerlerine uçması sonucunda hasar oluştu. Ayvalık Belediyesinin tüm ekipleri dün akşamdan beri sahada görev başındaydı. Belediyemiz bünyesindeki Paşalimanı sosyal tesisinde de hortum nedeniyle çok ciddi zarar meydana geldi. Biz 'buna da şükür' diyoruz, Allah beterinden korusun. Hortum bir hat üzerinden gelmiş, o hat üzerinde de önüne ne geldiyse yıkıp geçmiş. Bizim için yaşanılan afette herhangi bir can kaybının olmaması mutluluk verici."

Sarımsaklı'da yaşayan Mahmut Aydın ise "Dün akşam yağmur yağarken, bir anda oluşan hortum karşımızda bulunan evin çatısını, olduğu gibi bizim apartmanın üzerine indirdi. O anda elektrik nakil hatları koptu. Gece saat 04.00'e kadar bölgemizde elektrik yoktu." diye konuştu.

Çiçek Zekai de yaşadıklarını, "Dün akşam evde oturuyorduk. Kızımın da doğum günü vardı. Tam pastayı kestiğimiz sırada denizden gelen rüzgar etkili oldu. O sırada oturma odamızın penceresi açıktı. Oğlum pencereyi kapattığı anda çok büyük gürültü oldu. Bahçemizdeki çam ağacı devrildi. Evimizin salonundaki büyük pencerenin camları yerle bir oldu. Bahçe duvarları çöktü. Şok olduk. Her şey yaklaşık 3 dakikada oldu bitti." sözleriyle anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın