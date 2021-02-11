BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)

11.02.2021 23:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:25

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda ve araçlarda hasara yol açtı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda ve araçlarda hasara yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Edremit Körfezi'nde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaların çatısının yola ve çevreye saçıldığını söyledi.

Bazı araçların da hasar gördüğünü belirten Ergin, "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor." diye konuştu.

BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)
BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)
BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)
BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Mesut Özil Deniz Türüç Tolga Ciğerci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İntihar Mahkeme England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 00:25:58. #1.15#
title