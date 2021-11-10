Ayvalık'ta Ata'sı, sonsuzluğa göç edişinin 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı

Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutarak, Atatürk'e olan bağlılığını ifade etmesinin ardından; sırasıyla Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı ile siyasi partilerin çelenklerinin sunumu ile devam etti.

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasının ardından ikinci tören Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Tören ; Atatürk ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, "Atatürk" konulu video gösteriminin ardından "İzindeyiz Atam" temalı programın sunumu ile sona erdi.

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