Ayvalık'ta Ata'sı, sonsuzluğa göç edişinin 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı - Haberler
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Ayvalık'ta Ata'sı, sonsuzluğa göç edişinin 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı

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Ayvalık'ta Ata'sı, sonsuzluğa göç edişinin 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutarak, Atatürk'e olan bağlılığını ifade etmesinin ardından; sırasıyla Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı ile siyasi partilerin çelenklerinin sunumu ile devam etti.

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasının ardından ikinci tören Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Tören ; Atatürk ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, "Atatürk" konulu video gösteriminin ardından "İzindeyiz Atam" temalı programın sunumu ile sona erdi.

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