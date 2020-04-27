Ayvalık lösemi hastası "Minik Uğur" için tek yürek
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Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Haber

Ayvalık lösemi hastası "Minik Uğur" için tek yürek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Uğur Akyüz'ü sağlığına kavuşturacak kök hücresinin bulunması için ilçe halkı adeta seferber oldu.

27.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:22
Ayvalık lösemi hastası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Uğur Akyüz'ü sağlığına kavuşturacak kök hücresinin bulunması için ilçe halkı adeta seferber oldu.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Mecit Ataklı İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi olan Uğur Akyüz kan kanserine yakalandı.

Halen, İzmir'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören minik Uğur'a acilen kök hücre ve ilik naklinin yapılması gerektiği öğrenildi.

Mecit Ataklı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Seher Özben'in çabalarıyla, Lösemi hastalığı nedeniyle, AML ve ALL tedavisi gören minik Uğur'a kök hücre ve ilik nakli yapılması gerektiğini duyan Ayvalık Halkı, gönüllü olarak donör olmak için sosyal medya hesaplarından adeta seferber oldu.

7 yaşındaki Uğur Akyüz için; başta Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar ve birçok sivil toplum kuruluşu daha harekete geçti.

Haluk Levent'de destek sözü verdi

Minik Uğur'un içinde bulunduğu sağlık sorunundan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent de, muhabirimize yaptığı açıklamada, "Uğur kardeşimize gereken ilik ve kök hücrenin bulunabilmesi için ben ve AHBAP Grubu da seferber olacağız. Ayvalık'ta yaşayan minik kardeşimiz için Kızılay ile işbirliği yaparak Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerimizde kan ve kök hücre bağışında bulunmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır" dedi.

Ayvalık halkı bu gelişmelerin ardından şimdi bir an önce Türk Kızılay'ı Kan Merkezi'nin bir an önce harekete geçerek, kan ve kök hücre alımlarını yapmasını bekliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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