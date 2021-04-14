Ayvalık Kooperatifi'nden kadınlar oldukça memnun

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde 17 Şubat 2020 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, geçtiğimiz yıl mahalleevlerindeki kurslara katılan kadınların gelir kapısı oldu.

Küçükköy'de yer alan, Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü'nden onaylı imalathanede kooperatif satış merkezine gece gündüz yoğun mesaiyle ürün yetiştiren 18 kadın kazandıklarıyla aile bütçelerine önemli miktarda maddi katkı sağladı. Kadınların ayrıca çalıştıkları günler kadar sigorta primleri de ödendi.

Küçükköy imalathanesinde üretilen, erişteden tarhanaya, reçel ve sirkeden turşuya, mantı, kahvaltılık sos, yaprak, sabun ve alışveriş filesine kadar çok geniş bir ürün yelpazesini kooperatif satış mağazası için üreten kadınlar durumlarından oldukça memnun. Aralık ayında açılışı gerçekleştirilen kooperatif satış mağazasında ürettikleri ürünlerin satışından aylık bir asgari ücret düzeyinde gelir elde eden kadınlar yeni ürünler yetiştirmek için şimdiden kolları sıvadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, özellikle genç işsizler ve kadın üreticilerin yararına çalışacak şekilde planlanan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin bir yıl boyunca başarılı bir grafik çizdiğini,mahalleevlerindeki kadınların katılımıyla üretilen gıda ürünlerinin satıldığı kooperatif mağazasının ülke genelinde ilgi odağı olduğunu söyledi.

600 kök şevketibostanın dikimi yapıldı

Başkan Ergin, önümüzdeki süreçte Ayvalık'ın ünlü akkız diye bilinen 600 kök şevketibostan kökünün Altınova'da dikildiğini, elde edilen tohumların küçük üreticiye ücretsiz dağıtılacağını belirtti.Başkan Ergin, akkız bitkisinin, binlerce köke ulaşıp özellikle küçük üreticiler için yeni bir gelir kapısı olmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Ergin, ayrıca mağazada satılan ürünlerde kullanılmak üzere üç dönümlük alanda atalık tohumların dikildiğini, elde edilen mevsimlik, patlıcan, domates, kavun, acur, biber ve kabak gibi ürünlerin konserve olarak satışının gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Pek çok alanda faaliyet gösteriyor

Bir yıl önce kurulan kooperatifin bugüne kadar tarımsal üretim ve zeytinyağlı sabun üretimi başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösterdiğine değinen Başkan Ergin, "Kooperatifimiz kardeş kurumlarla ortak projeler hazırlıyor. Jotun Boya, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Ayvalık Belediyesi ve BAÇEM işbirliğiyle sakız, ceviz ve badem ağaçlarından oluşan "Şifa Ormanı" projesini hayata geçirdik. Yeni projelere hazırlanan kooperatifimizin gündeminde, Küçükköy Sakız Ağacı Deneme Sahası, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve atalık tohum serası çalışmaları var. İmalathanenin büyütülmesi, gıda satışının da gerçekleştirileceği bir kafeterya projesi hazırlayan kooperatifimiz aynı zamanda Ayvalıklı üreticilere yönelik zeytinyağı depolama tesisi üzerinde çalışıyor" dedi.

Kaynak: Bültenler