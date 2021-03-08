Ayvalık'ın "Şoför Nebahat'i" baba yadigarı minibüsüyle 18 yıldır yolcu taşıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 18 yıl önce babasına ait minibüsle şoförlüğe başlayan Gülgün Tanrıkul, severek yaptığı işinde hem meslektaşlarının hem de yolcuların takdirini kazanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 18 yıl önce babasına ait minibüsle şoförlüğe başlayan Gülgün Tanrıkul, severek yaptığı işinde hem meslektaşlarının hem de yolcuların takdirini kazanıyor.

Eşinden 2003 yılında ayrılan Tanrıkul (46), babası ve kardeşlerinin destekleriyle Altınova-Ayvalık hattında minibüs şoförlüğüne başladı.

Tanrıkul, hem annelik hem babalık yaptığı oğlunu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisinde okuttu.

Erkek meslektaşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek hediye edip sürpriz yaptığı Tanrıkul, AA muhabirine, bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İşini severek yaptığı için bir zorluk çekmediğini belirten Tanrıkul, yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi gördüğünü anlattı.

Tanrıkul, "Beni direksiyon başında gören turistler, hal ve hareketleriyle memnuniyetlerini ifade edip takdir ediyorlar. Bu durum çok hoşuma gidiyor. Kimisi benimle hatıra fotoğrafı çektiriyor. Sosyal paylaşım hesaplarında beni de etiketliyorlar." dedi.

Kadınların, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine inandığını vurgulayan Tanrıkul, mesleğe başladığında kendisine olumsuz yaklaşımlarda bulunulması durumunda bu işi bırakabileceğini ancak hep destek gördüğünü anlattı.

Hareket saatleri veya koltuk yetersizliği gibi basit tartışmalar dışında hiçbir yolcuyla aralarında tartışma geçmediğini aktaran Tanrıkul, "Bana bu meslekte şoför arkadaşlarım 'Şoför Nebahat', 'Ali', 'Bizim kız' gibi birçok lakap taktı. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bazen aracım arıza yapıyor, yolda kaldığım zamanlar olabiliyor, o anlarda tamirci ustaları çağırıyorum, gelip aracı onarıyorlar. Aracımın arızası basitse kendim tamir etmeye çalışıyorum." dedi.

Tanrıkul, genç kızlara örnek olmayı ve bu alanda daha çok kadının çalıştığını görmek istediğini sözlerine ekledi.

"Kadın eli değen her yer güzelleşir"

Gülgün Tanrıkul ile aynı hatta çalışan şoförlerden Ahmet Arkaç da Tanrıkul'un, babasının yanında mesleğe çekirdekten yetiştiğini belirtti.

Arkaç, Tanrıkul'un işinde birçok erkek şoförden daha iyi olduğunu dile getirerek, "Tabii bayan olması da bu meslekte ayrı bir avantaj. Yolcularıyla diyaloğu çok iyi. Biz erkek şoförlere de çok iyi bir örnek oluyor. Biz yolcularımıza candan davranmayı Gülgün Hanım sayesinde öğrendik." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Tahsin Acar ise kadın sürücülerin, mesleklerini daha titiz ve hassasiyetle yaptığına dikkati çekti.

Semra Kobak da minibüse binip şoför koltuğunda Tanrıkul'u gördüğünde çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kadınların hayatın her alanında var olması, bana göre son derece takdire şayan. Toplu taşıma araçlarında görev yapan kadın sürücülerin sayılarının artması hemcinsleri olarak beni mutlu eder. Bana göre kadın eli değen her yer güzelleşir. Bence hayat, kadınlarla daha güzel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın