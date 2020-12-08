Ayvalık Belediyesi'nden şefkatli el; aşevi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı aşevi, pandemi döneminde de yardım eli uzatmaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda destek veriliyor.

Beş aşçı, beş yardımcı, beş araç ve on kişilik personel ile her gün düzenli olarak 600 yuvaya sıcak yemek ulaştırılıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye aşevinin yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek hizmeti verdiğini söyledi.

Ergin, "Sağlık durumu elverişli olmayan vatandaşlarımız için, ekiplerimiz tarafından belediyemizin temin ettiği sefertasları ile evlerine servis yapıyoruz. Pandemi sürecinde de yardımlar aksatılmadan yürütülüyor. Ayrıca koronavirüse karşı alınan tedbirler gereğince kapanan işlerinden dolayı istihdam sorunu yaşayanlara, maddi durumunda sıkıntı çekenlere, kampanyamıza gelen bağış ve erzaklar ulaştırılıyor" dedi.

Aşevi çalışanlarının hijyenik kurallara titizlikte uyduğunu, yemeklerin aynı hassasiyetle yapıldığını ve depolama sisteminin son derece olumlu koşullara sahip olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, zaman zaman öğle yemeklerini aşevinden gelen menüden yediğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı