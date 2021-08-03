Ayvalık 7. AİMA Müzik Festivali, TUGFO konseriyle 10 Ağustos'ta başlayacak

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) tarafından 7'ncisi düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, 10 Ağustos'ta başlayacak.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) tarafından 7'ncisi düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, 10 Ağustos'ta başlayacak.

Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) 10 Ağustos'taki konseriyle başlayacak festivalde geleneksel müzik ezgilerini modernize eden Anadolu Nefesli Beşlisi'nin konseri müzikseverlerle buluşacak.

A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band konserlerine ev sahipliği yapacak festival, 19 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani