Ayvacık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Ayvacık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AA / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel
Ayvacık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, CHP Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan, Garnizon Komutanı Yarbay Fatih Şahin ile Belediye Başkanı Mesut Bayram, anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Tok Caddesi'nde devam eden törende konuşan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, şunları kaydetti:

"Ayvacık'ımızın kurtuluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Önlerinde minnetle eğildiğimiz aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin manevi huzurlarında onlara saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Bizlerin bugünlere ulaşmasını sağlayan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman Kuvayımilliye'mizin, destanlar yazan Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın ve Ayvacıklı atalarımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin zihinlerine nakşetmeliyiz. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalıyız. Cumhuriyet'imizi geleceğe taşıma sorumluluğu omuzlarımızdadır. Her türlü zorluğa karşı birlik ve beraberliğini koruyan Ayvacıklı atalarımız bizlere ilham olmalıdır."

Kutlamalar, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Ayvacık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Ayvacık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Ayvacık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Ayvacık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AA / Mehmet Yavaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ayvacık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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