Ayva püresi nasıl yapılır? 23 Kasım Masterchef yemekleri! Ayva beğendisi tarifi, Ayva püresi malzemeleri, püf noktası

Masterchef 2020 tüm hızıyla devam ediyor. 23 Kasım kaptanlık düellosunda şeflerin istediği ayva beğendisi tarifi ve püf noktaları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı! MasterChef 2020'nin kaptanlık oyununda rekabeti arttıran ayva püresi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte, ayva püresi tarifi ve püf noktası!

MasterChef 2020'de bu akşam bir kaptanlık oyunu daha geride kalırken; yarışmanın takipçileri şeflerin yarışmacılardan hazırlamasını istediği çiğbörek tarifini ve malzemelerini araştırmaya başladı! Ayva püresi tarifi, ayva beğendisi nasıl yapılır?

AYVA PÜRESİ TARİFİ MALZEMELERİ

6 adet ayva

1 adet limonun suyu

4 su bardağı şeker

1 çay kaşığı tuz

Badem sütü

AYVA PÜRESİ PÜF NOKTASI

Ayva ezmesinin rengi, karışımı pişirdikçe koyulaşıp hafifçe karamel rengini alacaktır. Bu renge ulaşana dek pişirmeye devam edin. Tencerenizin boyutuna ve su oranına göre rengi elde edeceğiniz süre değişkenlik gösterebilir. Pişirdiğiniz ayva püresini dökeceğiniz kalıbı mutlaka güzelce yağlayın, aksi takdirde kalıba yapışacaktır.

Ayva Ezmesi Tarifinin Pişirme Önerisi

Şeker oranını damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz.

AYVA PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Ayvaları yıkayın ve soyun. Çekirdekli kısımlarını ayırın ve küp küp doğrayın. Doğradığınız ayvaları tencereye alın.

Ayvaların üzerini geçmeyecek kadar su ve limon suyunu ekleyerek orta-kısık ateşte pişmeye bırakın.

Yaklaşık 30-40 dakika sonra ayvalara tamamen yumuşadığında ve suyunu çektiğinde aldığında ocaktan alın. Kıvamının akışkan değil, yoğun olmasına dikkat edin.

Pişirdiğiniz ayvaları blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Ayva püresine şeker ve tuzunu ekleyerek tekrar ocağa alın. Sık sık karıştırarak koyu karamel rengini alarak koyulaştığında ocaktan alın.

Güzelce yağladığınız çok derin olmayan bir kalıba ayva karışımını dökün ve güzelce yayın.

Oda sıcaklığına gelene dek dışarıda, ardından buzdolabında dinlendirin.

Kalıbından rahatça çıkarabildiğinizde, dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Ayva Beğendisi Tarifinin Servis Önerisi

Sabah kahvaltılarında veya atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

23 KASIM MASTERCHEF AYVA BEĞENDİ TARİFİ MALZEMELERİ

Ayva Beğendi İçin Gerekli Malzemeler:

3 adet ayva

Aldığı kadar un

20 gram zeytinyağı

Karabiber

Tuz

2 dal taze kekik

Yapılışı:

Önceden fırınlanmış ayvayı, un kavrulduktan sonra ilave edin ve badem sütüyle tatlandırın. Daha sonra kaşar ve baharat ilave ederek kuzu etiyle birlikte servis edin.