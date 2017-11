Ayumi Takano Saçlarını Bağışladı

Ayumi Takano, "Dolunay" dizisinde gördüğü ilgiden bir hayli memnun. İlk bölüm diziye konuk oyuncu olarak katılan başarılı oyuncu, karakter oyuncusu olarak tekrar diziye dahil oldu.

Başrolleri Can Yaman (Ferit) ve Özge Gürel'in (Nazlı) paylaştığı dizide restaurant işletmecisi ve Nazlı'nın (Özge Gürel) Japonca hocasını canlandıran güzel oyuncu, ilerleyen bölümlerde aşkın peşinden koşacak.





Ayumi Takano "Şu an 20. bölümü çekiyoruz. Dolunay çok izlenen bir dizi, ekip çok tatlı, Can Yaman ve Özge Gürel de çok başarılı. Birlikte çalışmaktan son derece mutluyum" dedi.

SAÇLARINI BAĞIŞLADI



Annesini kanserden kaybettikten sonra beline kadar olan saçlarını 45 cm. kestirerek kemoterapi gören kanser savaşçıları için bağışlayan başarılı oyuncu, 4 teyzesinin de kanserle mücadele ettiğini belirterek, elinden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını söyledi.

"20 YILDIR TÜRKİYE'DEYİM ÇOK ŞEYLER DEĞİŞTİ"



'Bu dizide sizi çeken ne oldu?' sorusuna başarılı oyuncu Takano "Herşeyden önce ben Yapımcımız Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal'a çok güveniyorum. Uzun zamandır TV'de yoktum. Bazı sorunlar vardı. İnancımı kaybetmiştim. 20 yıldır Türkiye'deyim ama çok şeyler değişti. Fatih Bey'in işi, tatlı da bir iş. Tereddüt etmeden kabul ettim, hatta ben daha çok istedim bu projede olmayı. Umarım onlarda memnundur." dedi.

"YABANCI OYUNCU OLMANIN ZORLUKLARI DA VAR"



Yabancı oyuncu olmanın zorlukları da olduğunu belirten Ayumi Takano, sinema projesi var mı sorusuna "Bu ülkede yabancı oyuncu olduğum için her dizide, her sinema filminde, her tiyatro oyununda bana rol çıkmıyor. O yüzden bana gelen rol tekliflerini güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Her işe de tabi atlamıyorum. Seçiciyim çok. İyi bir sinema filmi olursa girerim tabi ki..." dedi.



Tiyatro oyunu çevirisi yaptığını da söyleyen Ayumi Takano, "Bu aralar yeni bir Çağdaş Japon Oyunu hazırlıyorum dedi.