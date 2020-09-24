Aytemiz'de yakıt alışverişinde "Maksimum" kolaylık

Aytemiz, Türkiye İş Bankası'yla mobil ödeme platformu Maximum Mobil kullanıcıları için iş birliğine gitti.

Aytemiz, Türkiye İş Bankası'yla mobil ödeme platformu Maximum Mobil kullanıcıları için iş birliğine gitti.

Aytemiz ve Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Aytemiz tüketiciler için geliştirdiği kapsayıcı uygulamalarına sektörünün öncü şirketleriyle yaptığı yeni iş birlikleriyle devam ediyor.

Türkiye İş Bankası ile Aytemiz'in yaptığı iş birliği kapsamında, İş Bankası'nın günlük hayattaki farklı alışveriş deneyimlerini tek bir uygulama içerisinde topladığı mobil ödeme platformu Maximum Mobil kullanıcıları, Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden temassız, sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde yakıt alışverişlerini yapabilecek. Kullanıcılar, bu özelliği sadece İş Bankası kartları ile değil, Maximum Mobil'e kaydettikleri diğer tüm banka kartları ile de kullanabilecek.

Maximum Mobil kullanıcıları, ilk kullanımda uygulamadaki "Araçta Öde" seçeneğinden araç plakalarını kaydettikten sonra uygulamadan bir mobil kod oluşturarak Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden temassız olarak rahatça yakıt ödemelerini yapabilecek.

"Tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, sektörde yapılan teknolojik iş birliklerinin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aytemiz olarak hepimizi etkileyen pandemi sürecinde sorumluluklarımızın bilincinde olarak, tüm faaliyetlerimizi yeni normale uygun hale getiriyor, yüksek teknolojiyi kullanıyor, müşterilerimizi dinleyerek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin son dönemdeki ödeme tercihlerini incelediğimizde, ister araçtan ödeme olsun ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Biz de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ödeme seçeneklerini sunmak için güçlü iş birlikleri yapıyoruz. Şimdi ise Türkiye'nin en köklü bankalarından İş Bankası ile yaptığımız bu önemli iş birliğinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Artık tüm Maximum Mobil kullanıcıları, istasyonlarımızda araçlarından inmeden hızlı, temassız, sağlıklı ve avantajlı bir şekilde yakıt alışverişlerini yapabilecek. Bundan sonraki süreçte de benzer şekilde gelişmiş teknolojik altyapılarla müşterilerimize kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

"Maximum Mobil'deki dijital iş ortaklarımızı sürekli büyütüyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen de hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaların sayısının arttıkça bunları yönetmenin de zorlaştığına dikkati çekti.

Sezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha fazla hız ve kolaylık arayışı, birden çok fonksiyonu tek çatı altında barındıran, deneyimlerin ekosistemler içerisinde bir arada sunulduğu süper uygulamalara olan ihtiyacı beraberinde getiriyor. Süper uygulama yaklaşımıyla 'Tek uygulamada geniş bir ekosistem' ile banka bağımsız bir mobil ödeme platformu olan Maximum Mobil'deki dijital iş ortaklarımızı sürekli büyütüyoruz. Maximum Mobil ekosistemi içerisindeki iş ortaklarımız ile birlikte sunduğumuz araçtan inmeden akaryakıt alma deneyimini en son Aytemiz ile yapmış olduğumuz iş birliği ile birlikte zenginleştirdik. Maximum Mobil kullanıcıları artık Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden temassız, sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde yakıt alışverişlerini yapabilecek. Üstelik kullanıcılar, bu özelliği sadece İş Bankası kartları ile değil, Maximum Mobil'e kaydettikleri diğer tüm banka kartları ile de kullanabilecekler. Önümüzdeki dönemde bireylerin daha fazla hız ve kolaylık beklentisi ile daha fazla önemli hale gelecek olan uçtan uca, sürtünmesiz dijital iş modellerinin dijital iş birliklerini artıracağına inanıyoruz. Mobil uygulamalarımız başta olmak üzere, müşterilerimizin günlük hayatına değer katacak yeni dijital iş birlikleri kurma yönünde çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol