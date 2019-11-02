Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir maçı golsüz bitti

02.11.2019 19:45

Süper Lig'in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar 16. dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes'in sol çaprazdan sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

28. dakikada sağ kanattan Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunu kale çizgisindeki Azubuike kafayla çıkardı.

32. dakikada Bakasetas'ın ara pasında Cisse'nin kontrol edemediği topla buluşan Fernandes'in şutu az farkla dışarı gitti.

41. dakikada Ceyhun'un pasında ceza sahası içinde Fernandes'in yerden vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

51. dakikada Alanyaspor atağında soldan hareketlenen N'Sakala'nın pasında topla buluşan Bakasetas, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

59. dakikada Efecan'ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada müsait pozisyondaki Cisse gelişini şut çekti ancak top auta çıktı.

65. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında Clichy'nin soldan arka direğe doğru yaptığı ortada topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona kornere çeldi.

69. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe doğru yaptığı ortada Visca dar açıdan şutu az farkla auta çıktı.

77. dakikada Ani gelişen Başakşehir atağında sağdan ceza sahasına sokulan Visca, topu soluna çekip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

79. dakikada gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın soldan ortasında Cisse altıpas çizgisinin hemen gerisinden kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

89. dakikada N'Sakala'nın pasında sol kanattan son çizgiye inen Bammou'nun ortasında Salih kale önünde müsait durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada ani gelişen Alanayaspor atağında Djalma'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cisse sert bir vuruş yaptı ancak top kalenin sağ tarafından auta gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Kerem Ersoy x

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Onur Bulut xx (Djalma Campos dk. 63 x), Fabrice N'Sakala xxx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Junior Fernandes xxx (Yacine Bammou dk. 75 x) Manolis Siopis xx, Anastasios Bakasetas xxx, Ceyhun Gülselam xxx (Salih Uçan dk. 84 ?) Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Baiano, Umut Güneş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Erol Bulut

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Gael Clichy xxx, Junior Caiçara xx, Martin Skrtel xx Alexandu Epureanu xx, Eljero Elia xxx (Berkay Özcan dk. 60 x), Okechukwu Azubuike xxx (Demba Ba dk. 88 ?) Edin Visca xxx, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx (Robinho dk. 17 x) Enzo Crivelli xx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Uğur Uçar, Aziz Eraytay, Carlos Ponck, Kerim Frei, Gökhan İnler, Fredrik Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor), Enzo Crivelli (Medipol Başakşehir)

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA