Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında, nereli? Aytaç Kara hangi takımda oynuyor?

Galatasaray yeni sezonun ilk transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yarın KAP'a bildirecekleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk için TT Stadı'nda imza töreni düzenledi. Peki, Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında, nereli? Aytaç Kara hangi takımda oynuyor?

Galatasaray yeni sezonun ilk transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yarın KAP'a bildirecekleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk için TT Stadı'nda imza töreni düzenledi. Peki,Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında, nereli? Aytaç Kara hangi takımda oynuyor?

AYTAÇ KARA KİMDİR?

23 Mart 1993, Bornova, İzmir de dünyaya gelmiştir.

Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da oynamaktadır. Kariyerindeki ilk golünü Türkiye Süper Ligi'nde 2013-2014 Sezonu 5.Maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor Medicalpark Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay için ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, İkinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir. 2012-2013 transfer döneminde Süper lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer olmuştur. 2014-2015 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştı.

5 kez Türkiye U-18 Millî Takımına çağrılan Aytaç Kara, 5 kez Türkiye U-18 Millî Takımı formasını giymiştir. 1 Kez ise A Millî forma giymiştir.

AYTAÇ KARA HANGİ TAKIMDA OYNAMAKTADIR?

Aytaç Kara, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara imza töreninde bir araya geldi.