Aytaç Durak: Koronavirüs, öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı
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Cumhurbaşkanı, Aytaç Durak, Koronavirüs, Adana, Güncel

Aytaç Durak: Koronavirüs, öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uzmanların 'öpüşmeyin' uyarısı, 25 yıl önce dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından uygulandı.

13.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:08
Aytaç Durak: Koronavirüs, öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan  tedbirler kapsamında uzmanların 'öpüşmeyin' uyarısı, 25 yıl önce dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından uygulandı. O dönem 'kimseyle öpüşmemesi' dünya basınına da konu olan Durak, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ismin, bu uygulamasını aşmadığını söyledi.

Adana'nın 5 dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan Aytaç Durak, 25 yıl önce hijyenik olmadığı gerekçesiyle tokalaşma ile yetinerek, 'öpüşmem' kararı aldı. Kimseyle öpüşmeyen Durak, herkese de 'öpüşmeyin' çağrısında bulundu. Öpüşme ve tokalaşma geleneğinin siyasetçiler tarafından istismar edildiğini söyleyen Durak, o dönem aldığı bu kararın, ulusal ve uluslararası basında geniş yer bulduğunu, kendisine "Öpüşmezsen oy verirler mi?" diye soranlara "Öpecek kadar yakınlık duyanlar oy verse yeter" diye yanıt verdiğini anlattı.

CUMHURBAŞKANI BİLE ÖPMEDİTürkiye'deki öpüşme geleneğinin Avrupa ülkeleri tarafından da yadırgandığını vurgulayan Aytaç Durak, şöyle konuştu: "Allah rahmet eylesin, merhum Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Okan Merzeci, makamımda beni zorla yatırarak, öptü, 1 hafta sonra öldü. Dönemin bakanı Kürşad Tüzmen de, çok da kuvvetliydi maşallah, zorla öptü. Bir hafta sonra bakanlıktan oldu. Bunu da kullandım. Kimse beni öpemez hale geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile o zamanlar başbakandı,  makamıma geldi, öpmedi. Yazdığım kitabımda Süleyman Demirel de var. Bana 'Bu kadar başarılı adam öpülür ama ne yapalım yasağı var gel alnından öpeyim bari' dedi öptü. Yani Cumhurbaşkanı bile beni öpmedi"KORONOVİRÜS HAKLILIĞIMI GÖSTERDİ

Durak, Türklerin esas kültüründe selamlaşma bulunduğuna dikkat çekerek, "Eğer bir daha seçilseydim tokalaşmayı da yasaklayacaktım. 'Selamün aleyküm, aleykümselam' yeterli. Gözler dolaşır, iletişim gözle sağlanır. Koronavirüsten sonra tokalaşma da yasak. Eskiye dönelim artık. 25 yıl önce başlattığım bu alışkanlıkları devam ettirirsek kimseye direkt koronavirüs yaklaşamaz. Askerden oğlun gelir, bebeğin olur belki öpersin ama öpüşmek sağlık açısından, hijyen açısından olmaz. Koronavirüs benim ne kadar ileriye yönelik kararlar aldığımı gösterdi."


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Kaynak: DHA

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Manşet

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