Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı kaç yaşında? Aysun Kayacı nerede? Aysun Kayacı son hali!

Aysun Kayacı ekranlardan uzak durma kararı alsa bile konuşulmaya devam ediyor. Peki Aysun Kayacı nerede? Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı kaç yaşında? Aysun Kayacı nerede? Aysun Kayacı hangi dizilerde oynadı? Aysun Kayacı son hali!

41 yaşında Aysun Kayacı model, oyuncu ve sunucudur. Uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşamını devam ettirmeyi tercih etsede gündemden düşmüyor. Peki, Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı nerede? Aysun Kayacı son hali!

AYSUN KAYACI KİMDİR?

Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülünü aldı. 2005 yılında Çat Kapı, 2006 yılında Doktorlar, 2007 yılında Sessiz Gemiler adlı dizilerde rol aldı. Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filminde de şarkıcı rolü oynadı. 2007 - 2008 yıllarında Pepsi'nin ses getiren bir reklam filminde oynadı.2009'da Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Dizi oyunculuğuna devam etse de ağırlıklı olarak, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. Ayrıca aynı yıllarda Haldun Dormen ile birlikte özel bir kanalda şarkı yarışması sunuculuğu yaptı.

AYSUN KAYACI NEREDE?

27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlendi. Medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürmektedir.

AYSUN KAYACI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2000/ Zehirli Çiçek/ Ayşin/ Başrol Oyuncusu 2005

Çat Kapı/ Buket/ Başrol Oyuncusu 2006

Doktorlar/ Kader Denizhan/ Yardımcı Karakter 2007

Sessiz Gemiler/ İpek/ Yardımcı Karakter 2008

Gece Gündüz/ Yağmur Arzu/ Konuk Oyuncu2010

Cuma'ya Kalsa/Çiğdem/Başrol Oyuncusu2011

Artı 18/ Selin/ Başrol Oyuncusu

AYSUN KAYACI SON HALİ

Uzun süredir ekranlaradn uzak yaşamayı seçen Aysun Kayacı son ahli ile şaşırttı.

Amerika'da yaşamını sürdüren başarılı manken ve oyuncu magazin manşetlerinden düşmüyor. Türkiye'ye çok sık geleyen ve sosyal medya kullanmayan oyuncu son görüntüleri ile şaşırttı. Eski gösterişli giyim tarzından uzak profil çizen Aysun Kayacı fotoğrafları haberimizde yer almaktadır.