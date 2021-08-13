Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

O gün bugündür hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, meğer 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye tatile gelmiş!

7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya'da tatil yapan Aysun Kayacı'yı neredeyse hiç kimse tanımamış. Çok az insanın görünce tanıdığı eski model, aldığım duyumlara göre güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!

Kaplankaya'yı çok seven çift, rezidans kısmından ev almak için görüşmeler de yapmış. Şimdilik Kayacı'dan güncel bir fotoğraf yok maalesef! Özel hayatının mahremiyetine büyük önem veren çift, belki ev sahibi olup sıklıkla Bodrum'a geldiklerinde objektiflere de takılır!

30'uncu yaşa Havana temalı parti

Geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro'ya Bodrumlu olan Emir Bahadır, yaptığı görkemli partilerle adından söz ettirmişti. Cemiyetin ünlü isimlerinden Mine-Cem Bahadır'ın oğlu olan Emir Bahadır, yeni yaşını yine görkemli bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor.

Suzan Sabancı Dinçer'in yazlığını alarak Mandarin Oriental'in seçkin sakinlerinden biri olan Bahadır, aslında 30'uncu doğum gününü, dünya jet-set'inden gelecek arkadaşlarıyla üç gün üç gece vereceği tematik partilerle kutlayacaktı. Ancak son anda karar değiştirmiş! Emir Bahadır, iki partiyi iptal ederek hafta sonu Kai Beach'te düzenleyeceği "Havana" temalı organizasyonla yeni yaşına girecek.

Sürpriz parti

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ferruh Taşdemir, 41'inci yaşını eşi Eftelya Taşdemir'in organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. FerTaş Şirketler Grubu'nun patronunun doğum günü partisi, sahibi olduğu Balkabağa adlı mekanda yapıldı.

Maslak'taki mekandaki doğum günü sürprizine şaşıran ve çok sevinen Ferruh Taşdemir'i yakın dostları, Ali Ağaoğlu, Adnan Kılıç ve Bülent Makar da yalnız bırakmadı. Ben de genç patrona yeni yaşında başarılarının devamını diliyorum.

Güçlü işbirliği

Bu yıl 20-21 ve 22 Ağustos tarihlerinde Alaçatı'da düzenlenecek olan Türkiye Windsurf Şampiyonası, Vakkorama Watersports Championship sponsorluğunda yapılacak.

Vakkorama'nın patronu Cem Hakko tam bir spor tutkunu, yıllardır yelken ve windsurf yapıyor. O yüzden şampiyonayı üstlenmesine şaşırmadım.

Destekçilerinden biri de yine cemiyetin ünlü isimlerinden Ralf Tezman. Tezmarin'in genç patronu Ralf Tezman da su sporlarının Türkiye'de gelişmesi için büyük çaba harcayanlardan.

Patronların bu güçlü işbirliği bayağı ses getirir...

Babaya ofis ziyareti

Genç iş insanı Emir Tamer'in önceki gün tatlı bir misafiri vardı. Eşi Ayça Tamer, kızı Defne'yle birlikte yoğun bir iş gününde eşini Trump Towers'taki ofisinde ziyaret etti.

2019 yılında evlenen çift, geçtiğimiz yıl ilk bebekleri Defne'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızıyla çıktığı öğle yemeğinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Emir Tamer, "Öğlen yemeğine sürpriz misafirim var" diye yazdı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Süreyya Yalçın Berdan Mardini Murat Dalkılıç İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Caner Erkin Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 08:37:50. #1.14#

title