Ayşenur Aslan kimdir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ayşenur Aslan, yer aldığı televizyon programlarında da izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi! Ayşenur Aslan kimdir?