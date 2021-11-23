Ayşenaz ve Gamze'den 2 gündür haber yok

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da işe gidiyorum diyerek evlerinden ayrılan 16 yaşındaki 2 kızdan 2 gündür haber alınamıyor. Genç kızların hayatlarından endişe eden aileleri iki gündür perişan oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Veziri caddesindeki evlerinden işe gitmek için ayrılan Ayşenaz Arık (16) ve aynı mahallede oturan Gamze isimli arkadaşı ile buluşup birlikte gezmeye başladı. İddiaya göre, ikili sosyal medya hesaplarından Kestel'de olduklarına dair bir story paylaşımı yaptı. Bu paylaşımdan sonra telefonlarına ulaşılamayan genç kızlardan kimse haber alamadı. Aileler durumu polise bildirirken iki arkadaş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.

Ayşenaz Arık'ın babası Ceylan Arık kızıyla hiçbir sorununun olmadığını söyleyerek, "Kızım dün öğlen saatlerinde işe gidiyorum diye evden çıktı. Ondan sonra akşam saat 22.30 civarı annesini aradı ve anne yarım saat sonra eve geleceğim dedi. Yarım saat sonra kızımın telefonu kapandı. Daha sonra kız kardeşi Kestel Güvercinlik Parkı'ndan story attığını görmüş. Bizde Kestel'de görüldüğünü öğrenince burada aramaya başladık. Meydanda tost yemişler hatta bir abi Allah rızası için karınlarını doyurmuş. Biz kızımın Kestel'de olduğunu biliyoruz görenlerin duyanların polisle yada bizimle iletişime geçmesini istiyoruz" dedi. Kızına seslenen Ceylan Arık, "Yavrum dön yuvana. Biz perişan haldeyiz mahvolduk. Ağabeyin, Annen herkes perişan. Gel yavrum bizi seviyorsan ne olur dön yuvana. Allah aşkına dön" diye konuştu.

(Emrah Taş/ İHA)