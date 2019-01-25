Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı

Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Torunu Emre Gruda tabutun başında dua etti. Ayşen Gruda, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Demet Evgar, Ceren Moray ve usta oyuncuların bir arada olduğu grupla birçok kişi fotoğraf çekilmek istedi. Ünlü isimlerin bu talebi geri çevirmesi üzerine bir kadın, Demet Evgar'a "Nasıl insanlarsınız siz" diyerek tepki gösterdi. Bu durum karşısında suskunluğunu koruyan Evgar'ın yerine, oyuncu Işıl Yücesoy olaya müdahil oldu ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

YILMAZ GRUDA: KABUL ETMEK LAZIM Kİ...

Cenaze törenine Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda da katıldı. Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı: "Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."

CENAZEDE SİTEM

Yılmaz Gruda, cenazeye gelmeyen ünlü isimlere sitem etti: "Büyük bir değeri kaybettik. Büyük oyuncularla oynadı, o büyük oyuncuların hiçbiri burada yok. Burada olmaları lazımdı, gerekliydi ama yoklar. Ben kendi adıma ve onlar adına doğrusu utanıyorum. Kalkıp gelmeliydiniz, onu gazetelerde uğurlamak yerine; onun tabutun başına gelip, "Güle güle kızım, güle güle Ayşen" demelilerdi. Ben onlara çok çok kırgınım… Bunu bütün sanatçılar yapmalı. Sahnede oynayan birisi sanatçılar tarafından uğurlanmalı. Ayşen büyük bir yetenekti, o yetenekle zirveye çıktı. Onu halk uğurluyor, çünkü onların sanatçısıydı."

CENAZEDE FOTOĞRAF ÇEKİLME KAVGASI ÇIKTI

Demet Evgar, Ceren Moray ve usta oyuncuların bir arada olduğu grupla birçok kişi fotoğraf çekilmek istedi. Fotoğraf çekme taleplerine cevap vermeyen Demet Evgar'a bir kadın "Selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz! Ne olacak çocuklar fotoğraf çekilse" diye tepki gösterdi.

IŞIL YÜCESOY ÇIKIŞTI: LÜTFEN SAYGI DUYUN

Demet Evgar sessizliğini korurken usta oyunculardan Işıl Yücesoy olaya sessiz kalamadı. Kadının talebine kızan Yücesoy, "Siz buraya fotoğraf çekilmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var. Lütfen saygı duyun" diyerek çıkıştı.

İLYAS SALMAN TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Cenaze törenine; Gruda'nın kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, İlyas Salman, Müjdat Gezen, Ali Sunal, Volkan Severcan, Betül Demir, Hayta İsmail ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, İlyas Salman Ayşen Gruda'nın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

BİNALİ YILDIRIM DA KATILDI

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım, Ayşen Gruda'nın yaşamını yitirmesine ilişkin, "Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.