Ayşe Tuba Arslan davasında karar çıktı Eskişehir'de yaşayan Ayşe Tuba Arslan'ın eski eşi tarafından satır ile öldürülmesi sonucu açılan davanın duruşmasında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirilerek kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık Yalçın Özalpay'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir'de yaşayan Ayşe Tuba AArslan'ın eski eşi tarafından satır ile öldürülmesi sonucu açılan davanın duruşmasında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirilerek kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık Yalçın Özalpay'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanık Yalçın Özalpay, Korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir H Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, maktul Ayşe Tuba Arslan'ın anne ve babası, çeşitli kadın hakları platformu üyeleri ve taraf avukatları yer aldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanık Yalçın Özalpay, "Ben maktulü öldürme niyetinde olsaydım iki sene boyunca evimin karşısında oturduğu sırada eylemimi rahatça yapabilirdim. Herhangi bir tasarlama söz konusu değil. Böyle bir olayın olmasından dolayı çok pişmanım" dedi.

Daha sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yalçın Özalpay'a 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirilerek, nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararda herhangi bir tahrik indirimi uygulanmazken ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan da sanığa ayriyeten 2 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Ayşe Tuba Arslan (46), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (54), yanında taşıdığı satırla Arslan'a saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan'ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Arslan'ı kurtaran vatandaşlar, Özalpay'ı linç etmek istedi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar kaçan Özalpay, çevredekiler tarafından tekrar yakalandı. Suç aleti satırla yakalanan ve olay anında çevrede bulunan vatandaşlarca dövülen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesine götürülen Özalpay daha sonra tutuklandı. Ayşe Tuba Arslan kaldırıldığı hastanede 44 gün verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA