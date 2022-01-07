Ayşe Tolga Seksenler'den ayrıldı mı? Seksenler Gülden kimdir, diziden çıktı mı?

Ayşe Tolga Seksenler'den ayrıldı mı? Seksenler Gülden kimdir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Senaryosunu Murat Aras, Birol Güven, Eray Yasin Işık ve Deniz Gök'ün kaleme aldığı Seksenler dizisinde 'Gülden' karakterine hayat veren Ayşe Tolga canlandırıyor.

SEKSENLER GÜLDEN KİMDİR?

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Ahmet'in eşi rolünde olan Gülden karakterini Ayşe Tolga canlandırmaktadır.

AYŞE TOLGA SEKSENLER'DEN AYRILDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Seksenler'de rol alan Ayşe Tolga'nın diziden ayrıldığına dair açıklama bulunmuyor.

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı. Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programları yapımcı ve sunuculuk yaptı. 'Life-style' alanında moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır. 1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Ayrıca Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'da parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir. Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, Atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metodları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.

Ayşe Tolga Rol Aldığı Yapımlar

Seksenler - 2019- (Gülden Özdemir)

Çocuklar Duymasın - 2017 (Sevgi)

Seksenler - 2012/ 2017 (Gülden Özdemir)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - 2005 (Nilüfer Hatun)

Efsane - 2002 (Müge)

Beşik Kertmesi - 2002 (Yağmur)

Çifte Bela - 2001 (Fatmagül)

Ayrılsak da Beraberiz - 2002/ 2004 (Berna)

Çarli İş Başında - 2000/ 2001 (Pamuk)

Ah Bir Zengin Olsam - 1999 (Ceren)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet