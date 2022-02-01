Ayşe Nazlı cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis

İZMİR'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal hakkında karar çıktı. İmal, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15, 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde, 19 Şubat 2020'de akşam saatlerinde orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu. İhbarla bölgeye gelen jandarma, cansız bedenin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Cinayet şüphesiyle Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.