Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? Ayşe Mine şarkıları!
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Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? Ayşe Mine şarkıları!

22.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:42
Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? Ayşe Mine şarkıları!

80'li yıllara damga vurmuş başarı ses sanatçısı Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? Ayşe Mine şarkıları! Ayşe Mine Günün Birinde! Ağla Halime! Ayşe Mine Utan!

Sevilen sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? Ayşe Mine şarkıları!

AYŞE MİNE KİMDİR?

Ayşe Mine, 30 Ocak 1962, İstanbul doğumlu Türk şarkıcı ve oyuncu. Asıl adı Mine Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1962'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Celâlettin Akyüz, annesi ise Ender Hanım'dır. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur. Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu'nda başlamıştır. Ortaokul ve liseyi ise Mecidiyeköy Lisesi'nde bitirmiştir.

Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Kariyerinin başlarında Pop Müzik ve Türk Sanat Müziği türünde şarkılar okumuşsa da şöhretini 80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin Mi Ettin' gibi Arabesk şarkılara borçludur. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. Aynı adlı bir de sinema filmi mevcuttur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır.

AYŞE MİNE ŞARKILARI

1977 Demek Ki Öyle

1978 Sevdik De Ne Oldu

1979 Hopşirinini

1982 O Gün Gelmesin

1983 Erkek Milleti

1984 Yemin Mi Ettin

1985 Unutamazsın

1986 Güzel

1987 Dertli Gelin

1988 Suskunum

1989 Boşa Beni

1990 Ben De Seni...

1992 Bir Sen Kaldın

1994 Şaka Yaptım

1996 Yalancı

2000 Utan

2019 Yakalım Gemileri

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