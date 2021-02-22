Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? Ayşe Mine şarkıları!
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AYŞE MİNE KİMDİR?
Ayşe Mine, 30 Ocak 1962, İstanbul doğumlu Türk şarkıcı ve oyuncu. Asıl adı Mine Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1962'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Celâlettin Akyüz, annesi ise Ender Hanım'dır. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur. Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu'nda başlamıştır. Ortaokul ve liseyi ise Mecidiyeköy Lisesi'nde bitirmiştir.
Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Kariyerinin başlarında Pop Müzik ve Türk Sanat Müziği türünde şarkılar okumuşsa da şöhretini 80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin Mi Ettin' gibi Arabesk şarkılara borçludur. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. Aynı adlı bir de sinema filmi mevcuttur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır.
AYŞE MİNE ŞARKILARI
1977 Demek Ki Öyle
1978 Sevdik De Ne Oldu
1979 Hopşirinini
1982 O Gün Gelmesin
1983 Erkek Milleti
1984 Yemin Mi Ettin
1985 Unutamazsın
1986 Güzel
1987 Dertli Gelin
1988 Suskunum
1989 Boşa Beni
1990 Ben De Seni...
1992 Bir Sen Kaldın
1994 Şaka Yaptım
1996 Yalancı
2000 Utan
2019 Yakalım Gemileri