Ayşe Begüm Onbaşı, 3 Türkiye şampiyonluğu ile sezona başladı
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Ayşe Begüm Onbaşı, 3 Türkiye şampiyonluğu ile sezona başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayşe Begüm Onbaşı, 3 Türkiye şampiyonluğu ile sezona başladı

Aerobik Cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdırarak madalyalarına yenilerini ekledi.

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Aerobik Cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdırarak madalyalarına yenilerini ekledi. Onbaşı, büyük kadınlar, çiftler ve trioda 3 altın madalya kazandı. 

Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, büyük kadınlar, çiftler ve trioda 3 altın madalya kazandı.

Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde eden Onbaşı, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye kaptırmayarak, sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda yarışan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyona damga vurdu.

Bakü'deki 2021 Dünya Şampiyonası'ndan ve Dünya Oyunları'ndan önce ilk hedefine ulaştığını ifade eden Ayşe Begüm Onbaşı, "Hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Daha güzel performanslarım için çalışıyorum. Elimizden gelenin en iyisini sergileyeceğiz. Kendimize ve performansımıza güveniyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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