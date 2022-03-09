Ayrılmak istediği nişanlısının bıçakladığı Pınar öldü, annesi ağır yaralandı

BURSA (DHA) - BURSA'da Oktay Hürmet (23), ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldürdü, annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı. Şüpheli Hürmet, otomobille kaçtığı Sakarya'da yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Üzümcü'nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'nün evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi de karnından bıçakladı. Anne- kız kanlar içerisinde kalırken, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evci ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürülen Asya Pınar Üzümcü'nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.