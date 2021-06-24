Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri - Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri
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Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri - Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri

Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri - Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri
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Attila İlhan'in Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri Attila İlhan tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri - Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri

Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri Attila İlhan'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ayrılık Sevdaya Dahil" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri

AYRILIK SEVDAYA DAHİL

görinen yıldız değil yir yir delinmişdür felek

gün yüzünün hasretiyle tir-i ahımdan benüm

necati

-1.

açılmış sarmaşık gülleri

kokularıyla baygın

en görkemli saatinde yıldız alacasının

gizli bir yılan gibi yuvalanmış

içimde keder

uzak bir telefonda ağlayan

yağmurlu genç kadın

-2.

rüzgâr

uzak karanlıklara sürmüş yıldızları

mor kıvılcımlar geçiyor

dağınık yalnızlığımdan

onu çok arıyorum onu çok arıyorum

heryerinde vücudumun

ağır yanık sızıları

bir yerlere yıldırım düşüyorum

ayrılığımızı hissettiğim an

demirler eriyor hırsımdan

-3.

ay ışığına batmış

karabiber ağaçları

gümüş tozu

gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar

yaseminler unutulmuş

tedirgin gülümser

çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var

çün

..........

..........

Kaynak: Antoloji.com - Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri

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