Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri - Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri
Attila İlhan'in Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri Attila İlhan tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri - Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri
Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri Attila İlhan'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ayrılık Sevdaya Dahil" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri
AYRILIK SEVDAYA DAHİL
görinen yıldız değil yir yir delinmişdür felek
gün yüzünün hasretiyle tir-i ahımdan benüm
necati
-1.
açılmış sarmaşık gülleri
kokularıyla baygın
en görkemli saatinde yıldız alacasının
gizli bir yılan gibi yuvalanmış
içimde keder
uzak bir telefonda ağlayan
yağmurlu genç kadın
-2.
rüzgâr
uzak karanlıklara sürmüş yıldızları
mor kıvılcımlar geçiyor
dağınık yalnızlığımdan
onu çok arıyorum onu çok arıyorum
heryerinde vücudumun
ağır yanık sızıları
bir yerlere yıldırım düşüyorum
ayrılığımızı hissettiğim an
demirler eriyor hırsımdan
-3.
ay ışığına batmış
karabiber ağaçları
gümüş tozu
gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar
yaseminler unutulmuş
tedirgin gülümser
çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var
çün
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Kaynak: Antoloji.com - Attila İlhan Ayrılık Sevdaya Dahil şiiri