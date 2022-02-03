Ayrı yaşadığı eşiyle baldızını bıçakladı; o anlar kamerada

ERZURUM'da Mehmet Habib G. (47), ayrı yaşadığı eşi Yıldız G. (42) ile baldızı Ayşe A.'yı, çocuklarının gözü önünde bıçakla yaraladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 aydır ayrı yaşayan Mehmet Habib G. ile eşi Yıldız G., yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Habib G., yanındaki bıçağı çıkarıp, çocuklarının gözü önünde eşine saldırdı. Mehmet Habib G., eşi Yıldız G. ile araya girmeye çalışan baldızı Ayşe A.'yı bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız G. ile Ayşe A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada olay, çevredeki evlerden birinde oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.