Eski İçişleri Bakanı Fehmi Güneş'in hayatını kaybetmesinin ardından Aynur Aydan gündem oldu.Güneş'in adı bir dönem Aynur Aydan ile anılmıştır. Aynur Aydan 1979 yılında ''Bakan düşüren kadın'' olarak anılmıştı. Eski İçişleri Bakanı Fehmi Güneş'in hayatını kaybetmesinin ardından Aynur Aydan tekrar gündem oldu. Aynur Aydan kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Bakan düşüren kadın kim? gibi sorular internette aratılmaya başlandı.

AYNUR AYDAN KİMDİR?

Aynur Aydan, 1946 Ankara doğumlu sinema ve dizi oyuncusu.

13 yaşındayken artist olmak amacıyla evlendi. 1966 yılında ilk kez kamera karşısına geçerek İntikam Fırtınası adlı filmde rol aldı. 1960 ve 1970'li yılların ünlü dansçısı Kudret Şandra'dan dans dersleri öğrendi. 100'ü aşkın filmde yardımcı rollerde "seksi kadın" imajıyla çeşitli rollerde oynadı. 1979 yılında Bülent Ecevit hükümetinin içişleri bakanı Hasan Fehmi Güneş ile ilişkisi ortaya çıkınca, bakanın istifasına kadar giden bir skandalın kahramanı oldu. 1984 yılına kadar sinemaya ara veren sanatçı, 1999 yılında yine mesleğini bırakmasından sonra bir dönem Tarabya Spor Kulübü başkanlığı görevini yürüttü. 2008 yılında yeniden bir tv dizisi ile ekranlarda göründü.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

Hasan Fehmi Güneş 1934 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), 18. ve 22. dönem İstanbul Milletvekilliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

5 Ekim 1979 tarihinde, oyuncu Aynur Aydan ile aralarında geçen muhabbet sonrası hükümetten istifa etti. Hasan Fehmi Güneş 23 Kasım 2021 yılında hayatını kaybetti.

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