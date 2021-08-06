Aynı üniversiteden ikinci Milli Eğitim Bakanı göreve başladı
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Aynı üniversiteden ikinci Milli Eğitim Bakanı göreve başladı

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Güncel

Aynı üniversiteden ikinci Milli Eğitim Bakanı göreve başladı Kapadokya Üniversitesi ikinci bakanını çıkarttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer getirildi.

Aynı üniversiteden ikinci Milli Eğitim Bakanı göreve başladı

Kapadokya Üniversitesi ikinci bakanını çıkarttı

NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Mahmut Özer de, Prof. Dr. Ziya Selçuk gibi Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyetinde yer alıyor.

Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyetinde görevli ikinci ismin de Milli Eğitim Bakanı olarak göreve getirilmesinin ardından Kapadokya Üniversitesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Mahmut Özer'i Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olması hasebiyle tebrik eder, kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

(COŞ-AG-ÖK-Y)

Aynı üniversiteden ikinci Milli Eğitim Bakanı göreve başladı
Aynı üniversiteden ikinci Milli Eğitim Bakanı göreve başladı
Aynı üniversiteden ikinci Milli Eğitim Bakanı göreve başladı
Aynı üniversiteden ikinci Milli Eğitim Bakanı göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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