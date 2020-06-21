Aynı kaderi yaşayan Vali ile Şehit Babası, 29 yıl sonra tesadüfen bir araya geldi Aynı kaderi yaşayan Vali ile Şehit Babası, 29 yıl sonra tesadüfen bir araya geldi -Şehit Babası ile Vali Çakır'ı duygulandıran tesadüf rastlandı -Babalar Günü için ziyaret ettiği şehit babasının oğlu ile Vali Çakır'ın kardeşinin aynı saldırıda şehit düştüğü ortaya çıktı 4 gün önce Kastamonu...

Aynı kaderi yaşayan Vali ile Şehit Babası, 29 yıl sonra tesadüfen bir araya geldi

-Şehit Babası ile Vali Çakır'ı duygulandıran tesadüf rastlandı

-Babalar Günü için ziyaret ettiği şehit babasının oğlu ile Vali Çakır'ın kardeşinin aynı saldırıda şehit düştüğü ortaya çıktı

KASTAMONU - 4 gün önce Kastamonu Valisi olarak göreve başlayan Avni Çakır, Babalar Günü nedeniyle ziyaret ettiği şehit babasının oğlu ile kardeşinin aynı terör saldırısında şehit düştüğünü öğrendi. 29 yıl önce aynı kaderi yaşayan Vali Avni Çakır ile Şehit Babasının tesadüfen bir araya gelmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Duygulanan Vali Çakır'ın gözleri dolarken, şehit babası ile bir süre sohbet etti.

Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliği görevine atanan Vali Avni Çakır, ilk ziyaretini Babalar Günü olması hasebiyle 29 yıl önce oğlu Van'da şehit olan Sadık Tokat'a gerçekleştirdi. Ziyarette aynı zamanda kendisi de bir şehit abisi olan Vali Avni Çakır'ın kardeşi Ali Çakır ile Sadık Tokat'ın oğlu Selahattin Tokat'ın 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda aynı anda şehit olduğu ortaya çıktı.

Şehit babası Sadık Tokat ile bir süre sohbet eden Vali Avni Çakır, 29 yıl önce aynı kaderi yaşadıkları terör saldırısında yaşadıklarını birbirlerine anlattı. Hem şaşıran hem de duygulanan Vali Çakır'ın gözleri doldu. Vali Çakır, Şehit Babası Sadık Tokat ve beraberindekilerle birlikte Şehit Selahattin Tokat'ın kabrini ziyaret ettiler dua ettiler. Ziyaretin sonunda Vali Çakır, Şehit Babası Sadık Tokat'a Türk Bayrağı hediye ederken, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran ise Babalar Günü hasebiyle çeşitli hediyeler verdi.

"Kardeşimle şehit babasının oğlu, aynı zamanda aynı yerde şehit düştüler"

Babalar günü olması dolayısıyla ilk ziyaretini şehit ailesine yapmak istediğini kaydeden Vali Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Savaş ile birlikte şehit babası Sadık Tokat'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Sadık Tokat ile sohbet ederken bir ilahi tesadüf olduğunu gördüğünü ifade eden Vali Çakır. "Babalar Günü olması hasebiyle hem de Kastamonu Valiliğine Çarşamba günü göreve başladıktan sonra ilk severek yapmak istediğim görevlerden bir tanesi de şehit ailelerimizi ziyarettir. Bu yüzden Sadık amcamıza hem Babalar Günü kutlaması hem de tanışmak için ziyarette bulunduk. Sadık amcamız ile konuşurken bunun ilahi bir tesadüf olduğunu da burada da görmüş olduk. Sadık amcamızın oğlu Selahattin, 1993 yılında Eylül ayında Van'ın Çatak ilçesinde Konalga Karakolu'nda şehit oldu. Ben de bir şehit abisiyim. Benim kardeşim de aynı gece aynı karakolda şehit oldu. Ben bunu yolda gelirken öğrendim. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki ilk şehit ailesi ziyaretini kardeşimle beraber aynı karakolda şehit olan bir evladımızın babasına yaptım. Dolayısıyla sanki kendi ailemi ziyaret ediyormuşum gibi hissettim" dedi.

"İnşallah bundan sonra acılarımızı paylaşarak azaltacağız"

Tüm şehit ailelerinin aynı değerde olduğunun altını çizen Vali Çakır. "Şehit ailelerinin hepsi bizim anamız, babamız ve kardeşimiz. Ama bu ziyaretin de ayrı bir özelliği oldu benim için. Sadık amca ne hissediyorsa aynı duyguları 1993 yılında ben de hissettim. Bu yüzden bu ziyaret benim açımdan da ayrı bir anlam taşıdı. Başta Sadık amca olmak üzere tüm şehit babalarının babalar gününü tebrik ediyorum. Yurt savunmasına babalarını, eşlerini, evlatlarını, abilerini şehit veren aileleri de en kalbi duygularla selamlıyorum. Şehitlerimizin sayesinde biz bugün burada huzur içinde yaşıyoruz. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Devlet olarak da en büyük görevimiz başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Bunda da herkesin ittifak edeceğine inanıyorum ilk başı şehit ailelerimiz alacaktır. İnşallah bundan sonra acılarımızı paylaşarak azaltacağız, en ufak sorunumuzda bir araya geleceğiz. Devletimizin şefkatli elini hep beraber göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA