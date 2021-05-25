Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
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Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde korona virüse yakalanan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde korona virüse yakalanan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

İlk olarak 12 Şubat'ta korona virüse yakalanan Musa Avcı (88) hayatını kaybetti ardından 4 Şubat'ta kızı Nurdan Avcı (51), 15 Mayıs'ta damadı Mehmet Temiz (61) ve son olarak 19 Mayıs'ta eşi Esma Avcı (78) koronaya yenik düştü.

Andırın ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Musa Avcı, 3 ay önce bir rahatsızlığından dolayı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Tedavisinin ardından burada yaşayan kızı Nurdan Avcı'nın yanına giden ve bir süre sonra rahatsızlanan Musa Avcı, tekrar aynı hastaneye gitti. Hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Musa Avcı, hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakımda bir süre tedavi gören Avcı hayatını kaybetti. Avcı, memleketi Andırın'da toprağa verildi.

Eşini kaybeden Esma Avcı ise bir süre sonra kızı Nurdan Avcı, Tuncay Temiz ve damadı Mehmet Temiz ile birlikte korona virüse yakalandı. 4 kişi, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Durumları kötüye giden Nurdan Avcı 4 Mayıs'ta, eniştesi Mehmet Temiz 15 Mayıs'ta, annesi Esma Avcı ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

2 hafta içerisinde ölen anne ile kızı ve damadı Andırın'da toprağa verildi. Korona virüse babasını, annesini, ablasını ve eniştesini kurban veren Niyazi Avcı, "Dünyayı ve ülkemizi saran bu korona virüs illeti maalesef bizim de canımızı yaktı. Ailemizden 4 kişi hayatını kaybetti. Önce şubat ayında babam Musa Avcı zatürree teşhisiyle Kadirli'de bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra korona teşhisi konuldu ve babam vefat etti. Ardından 3 ablam ve eniştem de korona virüse yakalandı. Son 15 gün içinde ablam Nurdan Avcı, eniştem Mehmet Temiz ve annem Esma Avcı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda bir kız kardeşim yine Kahramanmaraş'ta korona virüs tedavisi görüyor. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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