Aynaz Deedra kimdir? Aynaz Deedra kaç yaşında? Aynaz Deedra biyografisi!
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Aynaz Deedra kimdir? Aynaz Deedra kaç yaşında? Aynaz Deedra biyografisi!

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Aynaz Deedra kimdir? Aynaz Deedra kaç yaşında? Aynaz Deedra biyografisi!

Gerçek ismi Deedra Aynaz Özlen Özkaşıkçı'dır. 14 Ağustos doğumlu olan güzel sunucu aslen Ankaralıdır. Akare Giyim'in kurucu ortağıdır. Peki, Aynaz Deedra kimdir? Aynaz Deedra kaç yaşında? Aynaz Deedra gerçek ismi nedir? Aynaz Deedra nereli, mesleği nedir? Aynaz Deedra hayatı ve biyografisi nedir?

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Gerçek ismi Deedra Aynaz Özlen Özkaşıkçı'dır. 14 Ağustos doğumlu olan güzel sunucu aslen Ankaralıdır. Akare Giyim'in kurucu ortağıdır. Peki, Aynaz Deedra kimdir? Aynaz Deedra kaç yaşında? Aynaz Deedragerçek ismi nedir? Aynaz Deedra nereli, mesleği nedir? Aynaz Deedra hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYNAZ DEEDRA KİMDİR?

Gerçek ismi Deedra Aynaz Özlen Özkaşıkçı'dır. 14 Ağustos doğumlu olan güzel sunucu aslen Ankaralıdır. Akare Giyim'in kurucu ortağıdır.

Amerika'da olan Florida Merkez Üniversitesi, Bachelor of Science İşletme Yönetimi ile Pazarlama ve Psikoloji alanında Çift Yandal yaparak eğitimini tamamlamıştır. İngilizce ve Türkçe dillerini anadili gibi akıcı olarak kullanmaktadır.

Deedra Aynaz nereli:Başkent Ankaralı'dır.

Aynaz Deedra Burcu: Yengeç

Aynaz Deedra çocukları: Biri erkek biri kız olmak üzere 2 çocuğu vardır.

Aynaz Deedra Boyu ve Kilosu: Boyu 1.74 ve kilosu da 62'dir.

Aynaz Deedra Kaç Yaşındadır?

Aynaz Deedra eşi kim: Emek Un Firmasının ortaklarından biri olan Ali İhsan Özkaşıkçı'nın eşidir.

Deedra Aynaz 14 Temmuz'da doğmuş ama tam olarak hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. 30'lu yaşlarının sonlarında ve 40'lı yaşların başlarında olduğu tahmin edilmektedir.

AYNAZ DEEDRA NE İŞ YAPIYOR?

Akare iç giyim şirketinde kurucu ortak olan ve birbirinden farklı İtalyan markalarını Türkiye pazarına getirmiştir. Bilkent Üniversitesinde de "Anglo Amerikan Kültürleri ve Örgütsel Davranış" dersi vermiş ve bunun dışında sosyal sorumluluk projelerinde ve birçok pazarlama alanında aktif olarak rol almıştır. Şimdi de Kesişen Kültürler Programında sunuculuk yapmaktadır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 23:45:23. #1.14#
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