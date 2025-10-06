Aynadaki Yabancı oyucuları ve karakterleri kim?

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olarak öne çıkan Aynadaki Yabancı, yayın tarihi yaklaştıkça merak konusu olmaya devam ediyor. Dizinin konusu, karakter detayları ve oyuncu kadrosu kadar, ATV ekranlarından canlı olarak izlenip izlenemeyeceği de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Aynadaki Yabancı dizisinde hangi oyuncular hangi karakterleri canlandırıyor?

AYNADAKİ YABANCI OYUNCULAR VE KARAKTERLER

• Onur Tuna – Emirhan Karaaslan

• Simay Barlas – Azra Karaaslan

• Caner Topçu – Barış Saygıner

• Asuman Dabak – Hanzade Karaaslan

• Kerem Arslanoğlu – Serhan Karaaslan

• Nazlı Senem Ünal – Melda Karaaslan

• Emre Taşkıran – Sait Öztürk

• Ayten Soykök – Müjgan Günebakan

• Ecem Sena Bayır – Nehir Karaaslan

• Cemre Melis Çınar – Mihri Soytürk

• Mümin Karaçil – Selim Günebakan

• Sara Yılmaz – Leyla Karaaslan

AYNADAKİ YABANCI KONUSU NE?

Estetik ameliyat sonrasında beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Kendisini aynada gördüğünde tanıyamaz; neden yüzünü değiştirdiğini ve geçmişinde hangi acıların saklı olduğunu hatırlayamaz.

Bir yanda kimliğini arayan bir kadın, diğer yanda onu kaybettiği yerden bulmak için her şeyi göze alan Emirhan vardır. Emirhan, karısının artık "Defne" adını alarak bambaşka bir hayat sürdüğünden habersizdir.

Yolları bir akşam tesadüfen kesiştiğinde, Emirhan kalbinin sesine mi yoksa aklının inkarına mı kulak verecektir? Defne'nin gözlerinde, yıllar önce sevdiği kadının izlerini bulabilecek midir? Bu karşılaşma, her ikisinin de kaderini tamamen değiştirecek bir dönüm noktasına dönüşecektir.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU

Başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun paylaştığı Aynadaki Yabancı, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.

Dizide ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.

Her biri farklı karakterlere hayat vererek, hikâyenin duygusal tonunu daha da derinleştiriyor.