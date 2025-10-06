Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Aynadaki Yabancı, yayın tarihi yaklaşırken gündemdeki yerini koruyor. Dizinin konusu, oyuncuları ve canlı izleme linki hakkında detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV üzerinden canlı izlenip izlenemeyeceği ise merak edilen konular arasında. Aynadaki Yabancı CANLI izleme linki var mı ATV?

AYNADAKİ YABANCI KONUSU NE?

Estetik ameliyatın ardından beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir kısmını yitirir. Artık yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi acıların saklı olduğunu hatırlayamaz.

Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı yüz, içinde büyüyen boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini yitirmiş bir kadın, diğer yanda onu bulmak için her yolu deneyen bir adam vardır.

Eşi Azra'yı bulmak için büyük bir mücadele veren Emirhan, onun artık bambaşka bir hayata "Defne" kimliğiyle devam ettiğinden habersizdir. Kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir.

Peki Emirhan, kalbinin sezgilerine mi yoksa aklının inkarına mı güvenecektir? Defne'nin gözlerinde yıllar önce sevdiği kadının izlerini bulabilecek midir? Yoksa bu buluşma, ikisinin de hayatını kökten değiştirecek yeni bir kırılma noktası mı olacaktır?

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin kadrosu oldukça güçlü.

Yapımda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz gibi başarılı oyuncular da bulunuyor.

AYNADAKİ YABANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aynadaki Yabancı, İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor. Dizinin sahneleri Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar bölgelerinde kurulan setlerde hayat buluyor.

Gösterişli villalar, modern estetik klinikleri ve tarihi mekanlar, dizinin atmosferini zenginleştiriyor. Özellikle Azra ve Emirhan'ın malikâne sahneleri, Beykoz'daki tarihi köşklerde çekilerek izleyicilere görsel bir şölen sunuyor.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCULAR VE KARAKTERLER

• Onur Tuna – Emirhan Karaaslan

• Simay Barlas – Azra Karaaslan

• Caner Topçu – Barış Saygıner

• Asuman Dabak – Hanzade Karaaslan

• Kerem Arslanoğlu – Serhan Karaaslan

• Nazlı Senem Ünal – Melda Karaaslan

• Emre Taşkıran – Sait Öztürk

• Ayten Soykök – Müjgan Günebakan

• Ecem Sena Bayır – Nehir Karaaslan

• Cemre Melis Çınar – Mihri Soytürk

• Mümin Karaçil – Selim Günebakan

• Sara Yılmaz – Leyla Karaaslan

AYNADAKİ YABANCI GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizi, gerçek bir olaya dayanmıyor. Tamamen özgün bir senaryoyla izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryo ekibinde Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan yer alıyor. "Aynadaki Yabancı", herhangi bir kitap, biyografi ya da yaşanmış hikâyeden uyarlama değil; duygusal derinliğiyle öne çıkan orijinal bir drama dizisi olarak hazırlanmış durumda.