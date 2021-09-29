Ayna Merkezi Ceo'su Fatih Arslan: "Evlerde Aynalar Yeni Trendler Arasında"

Ayna Merkezi Ceo'su olarak görev yapan Fatih Arslan, babadan oğula geçen mesleğinin inceliklerine de oldukça hâkim. Aynaların çeşitlerine göre kullanım alanlarının da değiştiğini ifade ediyor. Ayna Merkezi ürünlerinin özelinde değerlendirecek olursak; örneğin duvar kaplamalarında kullanılan ayna çeşitleri farklı ve özelken; konsol aynaları çok daha farklı tasarımlara sahip. Bunu yanında aynalar, saatli aynalar, makyaj aynaları ve baklava aynalar gibi çeşitlere de sahiptir. Ayna tasarımlarını yapan ekibin alanında uzman ve deneyimli olduğuna da değinen Fatih Arslan 30 yıllık köklü bir firmanın CEO'su olmaktan gırı duyduğunu da ifade ediyor.

Aynanın sadece ev dekorasyonu değil işletmelerin dekorasyonunda da kullanıldığını söyleyen Fatih Arslan "Ayna kullanımı açısından değerlendirildiğinde spor salonları, kuaförler, düğün salonları ve restoranlar Ayna Merkezi için en iyi müşteriler arasında yer alıyorlar. Ancak diğer işletmeler de aynanın ortama kattığı şıklığı ve ferahlığı fark etmeye başladılar. Hatta manavlar bile dekorasyonlarında ayna kullanmaya başladılar. Ayna merkezi olarak bu duruma elbette memnun oluyoruz. Aynanın ortamdaki pozitif enerjiyi yükselttiğini bilen ve bunu yaşayanlar etraflarına da tavsiyede bulunuyor. Bu sayede ayna dekorasyon uygulamalarında çok daha fazla alan kaplıyor." Sözleriyle de bu savını destekledi.

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